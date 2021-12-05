انتقادات حادة لنائب أمريكي نشر صورة يروج فيها للأسلحة بعد مقتل 4 أشخاص في إحدى المدارس (صورة)

تعرض النائب الجمهوري توماس ماسي لانتقادات لاذعة بعد نشره صورة لأفراد عائلته مبتسمين ويحملون الأسلحة أمام شجرة الميلاد بعد أيام على إطلاق للنار أوقع قتلى في مدرسة بولاية ميشيغان.

ونشر ماسي النائب عن ولاية كنتاكي السبت صورة له مع ستة من أفراد عائلته مبتسمين ويحملون الأسلحة، مرفقا الصورة بتعليق "ميلاد مجيد! ملاحظة: سانتا، من فضلك أحضر الذخيرة".

وأثار المنشور غضبا عارما، وقد اتهم ذوو ضحايا إطلاق النار الذي وقع في المدرسة وزملاء لماسي، النائب الجمهوري بأنه عديم الإحساس بعدما أردى مراهق أربعة طلاب في ثانوية أوكسفورد في ولاية ميشيغن.

ووصف النائب الديمقراطي عن كنتاكي جون يارموث منشور ماسي بأنه "مشين"، وقال إن رسائل كهذه يوجهها جمهوريون مؤيدون للحق المطلق في حيازة الأسلحة "تمرّغ وجوهنا" بجرائم قتل يذهب أطفال ضحيتها، مشبّها الأمر بتسجيلهم (الجمهوريين) هدفا في لعبة كرة القدم الأميركية (تاتشداون).

وأكد النائب الجمهوري عن ولاية إيلينوي آدم كينزنغر أنه يدعم حق حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة، لكنه اعتبر أن "هذا الأمر لا يدعم حق حيازة الأسلحة وحملها، إنه هوس بالأسلحة".

Merry Christmas! 🎄

ps. Santa, please bring ammo. 🎁 pic.twitter.com/NVawULhCNr — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 4, 2021

وانتقد الناشط فريد غوتنبرغ الذي قتلت ابنته جايمي في أعنف عملية إطلاق نار داخل مدرسة في الولايات المتحدة سجلت في باركلاند في ولاية فلوريدا في العام 2018، منشور ماسي.

وجاء في تغريدة أطلقها غوتنبرغ توجه فيها إلى النائب الجمهوري "بما أننا نتشارك صورا عائلية، إليك صوري"، وتابع "الأولى هي الأخيرة التي التقطتها لجايمي، والثانية هي للمكان الذي دفنت فيه".

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "سي.ان.ان" الإخبارية الأمريكية علق مانويل أوليفر الذي قتل ابنه خواكين في مجزرة باركلاند بالقول إن "هذا حيز كبير من المشكلة"، وتابع "إنه أيضا أمر يجب أن يعلمنا من ننتخب".

لكن ماسي حظي بدعم آخرين، إذ غردت المحللة اليمينية المتطرفة كانداس أوينز "هلا يفسر لي أحدهم كيف أصبح إطلاق النار في مدرسة ميشيغن ذنب (ماسي) لأنه نشر صورة له ولعائلته يحملون أسلحة مشرعة".

المصدر: أ ف ب