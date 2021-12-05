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دونيتسك الشعبية: نعمل على تطوير دفاعاتنا ضد "بيرقدار"

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دونيتسك الشعبية: نعمل على تطوير دفاعاتنا ضد
Sputnik Sergey Averin
نظام "ستريلا-10" للدفاع الجوي في "جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة من جانب واحد
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صرح دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد جنوب شرقي أوكرانيا، بأن الجمهورية تعكف على تعزيز دفاعاتها الجوية لمواجهة المسيرات الأوكرانية بما فيها "بيرقدار".

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وقال بوشيلين للصحفيين اليوم الأحد: "العمل جار، وتخضع وسائل دفاعنا الجوي للتحديث، وتعكف صناعاتنا العسكرية أيضا على العمل في هذا الاتجاه".

وأوضح أن هناك مصانع قديمة لا تزال تعمل في أراضي الجمهورية بما فيها تلك التي تحتاج التطوير... "عناصر معينة للتصدي للطائرات المسيرة سواء أكانت يدوية الصنع أم "بيرقدار".

وكانت أوكرانيا في وقت سابق قد اشترت من تركيا طائرات مسيرة هجومية كما وقعت وزارة الدفاع الأوكرانية مذكرة مع شركة "بيرقدار" التركية لإنشاء مركز مشترك لصيانة وتحديث الطائرات المسيرة في ضواحي كييف.

ويعد تسيير الطائرات الحربية بما فيها المسيرة على طول خط التماس بين طرفي النزاع في منطقة دونباس جنوب بشرق أوكرانيا محظورا بموجب اتفاقيات مينسك للتسوية.

 

المصدر: "نوفوستي"

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