كورونا يجتاح سفينة سياحية عائدة إلى الولايات المتحدة
Reuters Kathleen Flynn
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rw0f
أفادت دائرة الصحة بولاية لويزيانا الأمريكية بأن سفينة سياحية من المقرر أن ترسو في نيو أورليانز وعلى متنها أكثر من 3000 راكب رصدت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين ركابها وطاقمها.
وأوضحت دائرة الصحة أن السفينة "نرويجيان بريكأواي" المملوكة لشركة "نرويجيان كروز لاين" القابضة أبحرت من نيو أورليانز في رحلة تستغرق أسبوعا يوم 28 نوفمبر، وتوقفت في بيليز وهندوراس والمكسيك.
وأشارت إلى أنه من المقرر وصول السفينة إلى نيو أورليانز اليوم الأحد.
المصدر: "رويترز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.