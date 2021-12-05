بيلاروس تحتج على انتهاك أوكرانيا لحدودها

قالت وزارة دفاع بيلاروس، إنها سلمت مذكرة احتجاج إلى الملحق العسكري الأوكراني في مينسك، تتعلق بانتهاك حدود الدولة البيلاروسية.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "تم في 5 ديسمبر 2021، استدعاء الملحق العسكري بالسفارة الأوكرانية في جمهورية بيلاروس، إلى إدارة التعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع البيلاروسية، وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن الانتهاكات المتزايدة على حدود جمهورية بيلاروس في المجال الجوي من الجانب الأوكراني".

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وذكر البيان، أن سبب استدعاء الملحق العسكري، كان انتهاك مروحية أوكرانية من نوع Mi-8 في 4 ديسمبر 2021 لحدود دولة بيلاروس في الجو في منطقة نوفايا رودنيا".

وتم إبلاغ الملحق العسكري بأن "الجانب الأوكراني يتجنب الحوار لحل الخلافات سواء في مجال التعاون العسكري الدولي أو الحد من التسلح، وهو أمر مقلق للغاية".

المصدر: تاس