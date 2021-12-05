لافروف: أوكرانيا لن تنفذ اتفاقات مينسك إذا ما تركت لضميرها

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن سلطات كييف لا تنوي تنفيذ اتفاقيات مينسك بمحض إرادتها، لذلك يجب إجبارها على القيام بذلك.

وأضاف لافروف، في حديث تلفزيوني: "إذا تم ترك أوكرانيا لوحدها مع ضميرها، فهي حتما لن تنفذ أي شيء. لذلك يجب أن يتم إجبارها على ذلك، وهذا هو بالضبط هدف إنشاء صيغة نورماندي".

وشدد لافروف، على أن برلين وباريس لا تزالان تماطلان في تنفيذ التزاماتهما فيما يتعلق بدفع أوكرانيا للالتزام ببنود اتفاقات مينسك.

وقال وزير خارجية روسيا: "من جانبنا نقوم بلفت انتباههما إلى ضرورة القيام بذلك".

المصدر: تاس