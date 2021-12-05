شاهد مكان العثور على جثتيهما!.. اعتقال سوري في قبرص بشبهة قتل امرأتين روسيتين

قالت صحيفة Cyprus Mail، إن شرطة قبرص عثرت على جثتي المرأتين الروسيتين اللتين اختفتا في الجزيرة يوم 17 نوفمبر.

ووفقا للصحيفة، اعتقلت الشرطة، مواطنا سوريا يبلغ من العمر 32 عاما، وهو المتهم الرئيسي في القضية، وذكرت أنه اعترف خلال التحقيق معه بقتل المرأتين، ودفن الجثتين في حديقة منزل في بقرية مونياتيس الجبلية في محافظة ليماسول، حيث كان يعمل كعامل بناء.

في وقت سابق، تم العثور على آثار دماء في الدار المذكورة وعلى الحفارة المستخدمة في البناء، وتبين من فحص الحمض النووي، أنها تعود لإحدى الروسيتين.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن السلطات فتحت تحقيقا في قضية قتل مزدوج.

بدورها، قالت الشرطة القبرصية صباح اليوم الأحد، إنها اعتقلت أمس السبت شابا يبلغ من العمر 23 عاما، وكذلك سائق السيارة البالغ من العمر 45 عاما التي كانت تنقل الشاب المذكور.

واليوم أعلن مصدر في السفارة الروسية في نيقوسيا لمراسل "تاس"، أن السلطات القبرصية لم تبلغ بعد الجانب الروسي بالعثور على الجثتين.

في 25 نوفمبر، طلبت الشرطة القبرصية من الجمهور المساعدة في العثور على امرأتين روسيتين، وهما حياة الرئيسي البالغة من العمر 43 عاما وماريا غازي باغاندوفا- 33 عاما، وذكرت أنه لا توجد معلومات عنهما منذ 17 نوفمبر، ونشرت صورة للمفقودتين. في 17 نوفمبر، اختفت السيدتان من شقة في مبنى سكني في الجزء الساحلي من لارنكا بالقرب من شاطئ ماكنزي.

المصدر: تاس