مواطنة روسية تواجه عقوبة السجن ست سنوات في بيلاروس

قال مصدر قضائي بيلاروسي، إنه تم إنجاز التحقيق في قضية الفتاة الروسية صوفيا سابيغا، وستحال إلى المحكمة قريبا، بتهمة التحريض على العداء الاجتماعي.

وأضاف المصدر، في حديث لوكالة "سبوتنيك بيلاروس": "التحقيق الابتدائي اقترب من نهايته".

ووفقا للوكالة، قد يحدد موعد بدء المحاكمة في أوائل يناير، وقد يصدر الحكم بسجن سابيغا، لفترة تصل إلى ست سنوات إذا تمت إدانتها بالتهمة المذكورة أعلاه.

ويشار إلى أن سابيغا، كانت برفقة رومان بروتاسيفيتش، عندما نفذت طائرة تابعة لشركة Ryanair عملية هبوط اضطراري في مطار مينسك يوم 23 مايو، وهي تقوم برحلة من أثينا إلى فيلنيوس.

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وفي العاصمة البيلاروسية تم اعتقال سابيغا وبروتاسيفيتش وتم اتهام الأخير بـ "تنظيم أعمال شغب جماعية"، وهو يواجه عقوبة قد تصل إلى 15 عاما في السجن.

أما الفتاة، فمتهمة بالتحريض على العداء الاجتماعي والكراهية، وكذلك بممارسة نشاطات جماعية تنتهك النظام العام بشكل صارخ.

المصدر: نوفوستي