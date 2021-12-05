سفير أمريكي يتحدث عن طريقة لتجنب "العنف الكارثي" في أوكرانيا

قال السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، في مقابلة صحفية، إنه يأمل في أن يؤدي التفاعل والتعاون الدبلوماسي، إلى تجنب وقوع "العنف المأساوي" في أوكرانيا.

وزعم السفير الأمريكي مجددا، بأن بلاده تسجل "أعمالا مزعزعة للاستقرار" داخل أراضي أوكرانيا، فضلا عن "تعزيز غير عادي" لقوات الجيش الروسي على حدودها.

وشدد السفير سوليفان، على أن الولايات المتحدة تأمل في تجنب "العنف الكارثي والمأساوي في أوكرانيا"، بفضل التفاعل الدبلوماسي من خلال الهياكل الدبلوماسية القائمة: صيغة "رباعية النورمادي"، ومجموعة الاتصال الثلاثية.

إقرأ المزيد

وشدد الدبلوماسي الأمريكي، على أن رئيس بلاده جو بايدن، أوعز ببناء علاقات مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع روسيا، على الرغم من وجود خلافات جدية بين الدولتين.

في الآونة الأخيرة، ظهرت موجة جديدة من المقالات في وسائل الإعلام الغربية، زعمت بأن روسيا تستعد "لغزو" أوكرانيا.، وهو ما نفته السلطات الروسية مرات عديدة.

المصدر: نوفوستي