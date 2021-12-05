 
مباشر

سفارة روسيا في واشنطن: الواقع أثبت كذب المزاعم الأمريكية السابقة حول الغزو الروسي لأوكرانيا

أخبار العالم

سفارة روسيا في واشنطن: الواقع أثبت كذب المزاعم الأمريكية السابقة حول الغزو الروسي لأوكرانيا
Sputnik
السفارة الروسية في واشنطن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvxt

قالت سفارة روسيا في واشنطن، إن بلادها لا تشكل تهديدا لأي دولة، ولديها حق سيادي في نشر قواتها على أراضيها الوطنية.

وشددت السفارة، أمس السبت، على أنه ثبت أن كل "التقييمات الهستيرية" للمسؤولين الأمريكيين، حول الغزو الروسي الوشيك المزعوم لأوكرانيا في الماضي كانت كاذبة.

وجرى نشر بيان السفارة، كرد على  طلب من مكتب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في واشنطن، للحصول على تعليق روسي على تحذيرات من جانب شخصيات رسمية أمريكية ظهرت في وقت سابق في وسائل الإعلام الأمريكية وزعمت بأن موسكو تخطط لعملية كبيرة- على نطاق واسع لغزو أوكرانيا بمشاركة ما يصل إلى 175 ألف جندي في بداية العام المقبل.

إقرأ المزيد
الخارجية الروسية: أوكرانيا حشدت 125 ألف جندي من قواتها في منطقة الصراع في دونباس
الخارجية الروسية: أوكرانيا حشدت 125 ألف جندي من قواتها في منطقة الصراع في دونباس

وأضافت السفارة في بيانها: "لا تشكل روسيا أي خطر على أي دولة. ويعتبر نشر القوات الروسية على الأراضي الوطنية، حقا سياديا لنا، وهو أمر لا يعني الآخرين. ومن المعروف أن دول الناتو بالذات، تنقل بشكل متهور قواتها المسلحة وبنيتها ​​التحتية العسكرية إلى الحدود الروسية. في الربيع الماضي، تبين أن التقييمات الهستيرية للمسؤولين الأمريكيين حول غزو روسيا المزعوم لأوكرانيا كانت كاذبة".

وأضافت السفارة أن كل ما يتعين على واشنطن القيام به الآن، هو إجبار سلطات أوكرانيا على تنفيذ اتفاقيات مينسك.

المصدر: تاس

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا