النيجر.. مقتل 29 جنديا بهجوم مسلح استهدف معسكرا للقوة الإفريقية المشتركة

قتل 29 جنديا بهجوم مسلح استهدف معسكرا للقوة الإفريقية المشتركة غرب النيجر.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر مطلع قوله إن "الهجوم الذي استهدف المعسكر وقع في منطقة تيرا غرب البلاد".

إقرأ المزيد

وأفادت الأنباء في وقت سابق، بأن هجوما مسلحا استهدف معسكرا للقوة الإفريقية المشتركة لدول الساحل بمنطقة تيرا.

المصدر: "سبوتنيك"