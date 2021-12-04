رئيس فنلندا يوجه رسالة للدول الغربية: القيادة الروسية تتذكر المواقف الطيبة ولا تستفزوها!..

دعا الرئيس الفنلندي سولي نينيستو الدول الغربية لعدم استفزاز روسيا واحترام مصالح الروس القومية، وعدم تجاهلها.

وقال في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: "الشيء الأكثر أهمية هو أنك عند التعامل مع الروس ألا تستفزهم أو تتجاهلهم".

وأضاف: "القيادة السياسية الروسية تتذكر دائما المواقف الطيبة تجاهها".

وتابع: "فنلندا، باعتبارها جارة لروسيا، حريصة على أنشطة موسكو في المجال العسكري.. هناك مثل قديم في فنلندا يقول إن (القوزاقي يأخذ كل ما يقع تحت يديه)"، مضيفا أن "على البلاد أن تكون مستعدة لاتخاذ موقف حازم بشأن بعض القضايا".

وأشار إلى أن "هلسنكي تراقب تعزيز الأسطول الشمالي الروسي.. في روسيا يقولون إنهم يريدون ضمان أمن منطقة مورمانسك، ويعززون دفاعاتهم. ومن الواضح أن طريق القطب الشمالي يحظى بأهمية استراتيجية. ولا شك في أن الروس يفهمون ذلك جيدا".

وفي معرض حديثه عن الوضع السياسي في العالم، شدد الرئيس الفنلندي على أن "التوازن الأمني الدولي في حالة اضطراب الآن.. في السابق كان هناك توازن في الخوف، أما الآن فلم يعد كذلك. فقد عكست اتفاقيات الأسلحة التي أبرمت في السبعينيات الحاجة إلى إيجاد التوازن، والآن لدينا الخوف فقط".

المصدر: "تاس"