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تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم في ولاية بورنو النيجيرية

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تنظيم
Reuters Afolabi Sotunde
القوات النيجيرية
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أعلن تنظيم "داعش" في بيان نشره حساب تابع له على "تليغرام" يوم السبت، تبنيه هجوم ولاية بورنو شمالي نيجيريا.

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مقتل 7 عسكريين بهجوم للمسلحين شمالي نيجيريا
مقتل 7 عسكريين بهجوم للمسلحين شمالي نيجيريا

ويوم الجمعة، ذكر مصدر عسكري وشهود عيان أن متشددين إسلاميين قتلوا سبعة عسكريين نيجيريين بينهم ضابطان، في ولاية بورنو شمالي البلاد.

وقال المصدر إن "المتشددين نصبوا كمينا في بلدة ران بولاية بورنو وقتلوا ضابطين وخمسة جنود".

المصدر: "رويترز"

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