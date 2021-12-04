تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم في ولاية بورنو النيجيرية

أعلن تنظيم "داعش" في بيان نشره حساب تابع له على "تليغرام" يوم السبت، تبنيه هجوم ولاية بورنو شمالي نيجيريا.

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ويوم الجمعة، ذكر مصدر عسكري وشهود عيان أن متشددين إسلاميين قتلوا سبعة عسكريين نيجيريين بينهم ضابطان، في ولاية بورنو شمالي البلاد.

وقال المصدر إن "المتشددين نصبوا كمينا في بلدة ران بولاية بورنو وقتلوا ضابطين وخمسة جنود".

المصدر: "رويترز"