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الخارجية الإسرائيلية تنشر فيديو عملية الطعن في القدس

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الخارجية الإسرائيلية تنشر فيديو عملية الطعن في القدس
Reuters Mohamad Torokman
قوات الأمن الإسرائيلي - أرشيف
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نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها على "تويتر"، مقطع فيديو يصور تنفيذ شاب فلسطيني لعملية طعن ضد مواطن إسرائيلي في مدينة القدس.

وكتبت الخارجية على "تويتر": " في وقت سابق من صباح اليوم، قام فلسطيني إرهابي بطعن رجل يهودي في القدس فقط على أساس هويته اليهودية".

وأضافت: "حاول المهاجم طعن قوات الأمن التي قامت بإطلاق النار عليه وتحييده".

وتابعت: "لن نسمح بتفشي الإرهاب في شوارع القدس.. سوف نحمي مواطنينا".


ويظهر في الشريط المصور الشاب الفلسطيني وهو يسير في أحد الشوارع وخلفه رجل يهودي، وفجأة يستدير الشاب ويوجه عدة طعنات ولكمات للرجل، بعدها يظهر جنديان إسرائيليان ويمطران الشاب بعدة رصاصات ليسقط الأخير على الأرض.

المصدر: "موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية – تويتر"

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