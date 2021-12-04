الخارجية الإسرائيلية تنشر فيديو عملية الطعن في القدس

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها على "تويتر"، مقطع فيديو يصور تنفيذ شاب فلسطيني لعملية طعن ضد مواطن إسرائيلي في مدينة القدس.

وكتبت الخارجية على "تويتر": " في وقت سابق من صباح اليوم، قام فلسطيني إرهابي بطعن رجل يهودي في القدس فقط على أساس هويته اليهودية".

وأضافت: "حاول المهاجم طعن قوات الأمن التي قامت بإطلاق النار عليه وتحييده".

وتابعت: "لن نسمح بتفشي الإرهاب في شوارع القدس.. سوف نحمي مواطنينا".

Earlier today, a Palestinian #terrorist stabbed a Jewish man in #Jerusalem solely on the basis of his Jewish identity, attempted to stab security forces and was then neutralized. We will not allow terrorism to run rampant in the streets of Jerusalem. We will protect our citizens. pic.twitter.com/5h7yn2V2Fx — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) December 4, 2021



ويظهر في الشريط المصور الشاب الفلسطيني وهو يسير في أحد الشوارع وخلفه رجل يهودي، وفجأة يستدير الشاب ويوجه عدة طعنات ولكمات للرجل، بعدها يظهر جنديان إسرائيليان ويمطران الشاب بعدة رصاصات ليسقط الأخير على الأرض.

المصدر: "موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية – تويتر"