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واشنطن: إيران تحيي برنامجها النووي لتعزيز موقفها التفاوضي

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واشنطن: إيران تحيي برنامجها النووي لتعزيز موقفها التفاوضي
Reuters EU Delegation in Vienna/Handout via REUTERS
مفاوضات فيينا حول إحباء الصفقة النووية مع إيران
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قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت إن الولايات المتحدة تتهم إيران بتفعيل برنامجها النووي لتعزيز موقفها في مفاوضات فيينا.

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وأضاف الدبلوماسي في أعقاب الجولة السابعة من المفاوضات الجارية في فيينا حول إحياء الصفقة النووية مع إيران، إنه "علم يوم الأربعاء في خضم المفاوضات، عن خطط إيران لمضاعفة طاقة منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20%".

ووصف محاولات إيران لتفعيل برنامجها النووي بأنها "ذات طابع استفزازي خاص"، مضيفا: "أظن أنهم يعتقدون أن بإمكانهم حشد مخزون كبير من اليورانيوم المخصب وإطلاق المزيد من أجهزة الطرد المركزي للحصول على تنازلات إضافية، والتقليل مما تتنازل هي عنه. هذا التكتيك التفاوضي لن يمر".

وحذر من أن استمرار المفاوضات مع بقاء الآمال في إيجاد حل دبلوماسي للمشكلة لا يعني أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تشديد ضغوطها على إيران.  

 

المصدر: "نوفوستي"

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