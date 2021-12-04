"برس تي.في": الدفاعات الجوية الإيرانية تطلق صواريخ لاختبار قوة الرد السريع في سماء نطنز

أفادت قناة "برس تي.في" الإيرانية بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أطلقت صواريخ لاختبار قوة الرد السريع في سماء مدينة نطنز وسط إيران.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بسماع دوي انفجار عنيف في سماء نطنز وسط إيران، حيث أهم المنشآت النووية الإيرانية.

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وسمع دوي الانفجار في منطقة بادرود على بعد 30 كيلومترا من منشأة نطنز.

وأوضحت وكالة "نور نيوز" المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني بأنه تم إطلاق صاروخ دفاع جوي في سماء منطقة بادرود بهدف اختبار جهوزية أنظمة الرد السريع على أي هجوم محتمل وتم تفجير الصاروخ في الجو بتوجيه من غرفة قيادة المضادات الجوية في المنطقة.

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وكانت وكالة "فارس" نقلت عن مصادر محلية احتمال استهداف جسم خارجي أو مسيرة بواسطة المضادات الجوية.

المصدر: RT + "رويترز"