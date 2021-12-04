كاهن أرثوذكسي للبابا فرنسيس: "أنت مهرطق!"

قاطع كاهن أرثوذكسي مراسم وصول البابا فرنسيس للقاء راعي الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية رئيس الأساقفة إيرونيموس، وصاح فيه ثلاث مرات "أنت مهرطق!".

وصاح الكاهن المسن قائلا "أيها البابا، أنت مهرطق!"، ثلاث مرات على الأقل قبل أن تقتاده الشرطة بعيدا.

وبدا أن فرنسيس لم يلحظ ذلك، وتوجه للقاء رئيس الأساقفة إيرونيموس.

ومن المتوقع أن تعزز زيارة فرنسيس العلاقات الكاثوليكية الأرثوذكسية التي ما زالت تعاني جراء "الانشقاق العظيم" الذي أدى إلى تقسيم المسيحية.

وعمل البابا على تسريع المبادرات بين الأديان، إذ تحاول الكنيستان التحول من قرون من المنافسة وانعدام الثقة إلى التعاون.

المصدر: أ ب