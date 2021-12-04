مئات المهاجرين يغادرون بيلاروس عائدين إلى العراق

قال مسؤولون بمطار مينسك إن أكثر من 400 مهاجر غادروا بيلاروس السبت على متن طائرة تابعة للخطوط العراقية عائدين إلى العراق بعد رفض الاتحاد الأوروبي دخولهم.

وأكدوا أن وجهة الطائرة مدينة أربيل في شمال العراق.

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وكانت سلطات مطار مينسك قالت في بيان إن طائرة بوينغ 747-400 ستقل 415 من الكبار وأربعة أطفال يوم السبت إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وفي وقت لاحق قال موقع المطار على الإنترنت إن الطائرة غادرت مينسك.

وأخذ العراقيون الذين كانوا يبحثون عن فرص حياة أفصل أو يطلبون اللجوء السياسي في الاتحاد الأوروبي في العودة إلى بلادهم في الشهر الماضي بعد أن فشلوا في الدخول من الطريق الذي قال لهم مهربو بشر إنه خيار ممكن.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بيلاروس يوم الخميس بعد أن اتهمها باستقدام مهاجين بطريق الجو معظمهم من الشرق الأوسط ودفعهم إلى اجتياز الحدود بالمخالفة للقانون إلى بولندا لافتعال أزمة، وتنفي مينسك ذلك.

المصدر: رويترز