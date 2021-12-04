فرنسا.. حزب "الجمهوريون" يختار مرشحته لانتخابات الرئاسة

أصبحت رئيسة المنطقة الباريسية فاليري بيكريس، مرشحة حزب "الجمهوريون" بعد فوزها السبت بالدورة الثانية للانتخابات التمهيدية داخل الحزب، لخوض السباق الرئاسي الفرنسي 2022.

وفازت فاليري بيكريس رئيسة منطقة "إيل دو فرانس"، المنطقة الباريسية، اليوم السبت بالدورة الثانية للانتخابات التمهيدية لحزب "الجمهوريون" لتصبح مرشحة الحزب الرسمية في السباق الرئاسي الفرنسي 2022، بنتيجة 60,95 في المئة.

وتواجهت بيكريس في الدورة الثانية مع النائب عن منطقة آلب-ماريتيم (جنوب) إيريك سيوتي (39,05 في المئة) الذي حل أولا خلال الدورة الأولى لهذه الانتخابات التمهيدية.

Valérie Pécresse, candidate de notre mouvement à la présidence de la République. pic.twitter.com/IHcVcOrF3G — les Républicains (@lesRepublicains) December 4, 2021

المصدر: أ ف ب