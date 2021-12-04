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نقل أول دفعة من المهاجرين من قبرص في 16 ديسمبر بمبادرة من البابا فرنسيس

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نقل أول دفعة من المهاجرين من قبرص في 16 ديسمبر بمبادرة من البابا فرنسيس
Reuters
أرشيف
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 قال وزير داخلية قبرص نيكوس نوريس، إن أول 14 شخصا من أصل 50 مهاجرا، سيتم ترحيلهم من جزيرة قبرص بمبادرة من البابا فرنسيس في 16 ديسمبر.

 وذكر الوزير، أن ممثلين عن الفاتيكان وصلوا إلى قبرص قبل ثلاثة أسابيع لمناقشة لوجستيات نقل هؤلاء الأجانب، كما زاروا مركز بورنارا للاحتجاز المؤقت للمهاجرين الواقع غرب نيقوسيا.

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ونوه الوزير، بأن قائمة المغادرين، تتضمن شخصين من الكاميرون علقا في المنطقة العازلة للجزيرة على مدى 6 أشهر، ولم تسمح لهم السلطات القبرصية اليونانية أو القبرصية التركية، بدخول مناطقها.

وأضاف الوزير أن مبادرة البابا حول نقل 50 من طالبي اللجوء في قبرص إلى إيطاليا "تظهر بوضوح من الناحية العملية التضامن ذاته" الذي تتوقعه نيقوسيا الرسمية من شركائها الأوروبيين.

المصدر: تاس

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