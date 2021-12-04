6 جرحى باقتحام متظاهرين أكراد مقر منظمة حظر الكيميائي في لاهاي

أصيب 6 أشخاص بجروح إثر اقتحام متظاهرين أكراد مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي أمس الجمعة، تلته مواجهات أدت أيضا إلى توقيف 50 شخصا، حسبما أعلنت الشرطة الهولندية.

واخترق عشرات الأشخاص التدابير الأمنية للمنظمة خلال تظاهرة احتجاج على تركيا التي يتهمونها باستخدام أسلحة كيميائية في شمال العراق.

وتمكن البعض منهم من دخول ردهة المبنى قبل أن تخرجهم الشرطة، حسب مصادر دبلوماسية، فيما نفذ آخرون احتجاجا صاخبا أمام واجهة المبنى.

وقطعت عشر آليات للشرطة على الأقل الطريق أمام مقر الهيئة الواقع قبالة المقر الرسمي لرئيس الوزراء الهولندي مارك روته، كما حضرت عدة سيارات إسعاف ومروحية طبية إلى الموقع.

Голландская полиция сегодня жестко задерживает участников мирной акции протеста возле штаба ОЗХО в Гааге. Курды протестовали против бездействия этой организации в отношении Турции, которую они обвиняют в применении против них химического оружия. #ДляГаагиpic.twitter.com/ndJzmsbjpQ — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) December 3, 2021

وجرح عنصران من الشرطة وأربعة متظاهرين عندما قام المتظاهرون "باقتحام المبنى"، وفق شرطة لاهاي.

وقال متحدث باسم الشرطة إن "قرابة 50 متظاهرا اعتقلوا ونقلوا إلى مركز للشرطة" مضيفا "نحن بصدد التحقيق في الأحداث التي وقعت بعد الظهر".

وتنفي تركيا أن تكون استخدمت أسلحة كيميائية في نزاعها مع حزب العمال الكردستاني الذي يقود حركة تمرد ضد الدولة التركية منذ 1984.

وتشن القوات التركية بانتظام عمليات ضد القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني في مناطق الحكم الذاتي الكردية في شمال العراق.

المصدر: أ ف ب