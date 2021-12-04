ماكرون: نعمل مع دول أوروبية أخرى لإقامة بعثة دبلوماسية في أفغانستان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvrd
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت بأن عدة دول أوروبية تعمل على إقامة بعثة دبلوماسية مشتركة في أفغانستان من شأنها أن تمكن سفراءها من العودة إلى البلاد.
وأضاف ماكرون للصحفيين في العاصمة القطرية الدوحة أن هذه الخطوة ستتم في أقرب وقت ممكن، لكنه أكد على أنهم لن يعترفوا بحركة "طالبان"، التي سيطرت على مقاليد الحكم في أفغانستان في أغسطس الماضي.
وتزامنا مع تصريح ماكرون قال متحدث باسم البنك الدولي إن المانحين للصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان الذي يديره البنك، اتفقوا على اتخاذ قرار بشأن تحويل أموال مجمدة لوكالات إغاثة إنسانية بحلول 10 ديسمبر.
المصدر: "رويترز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.