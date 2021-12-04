الحكومة الأمريكية تخصص 7 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين الأفغان في أراضيها

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن وقع أمس الجمعة على قانون ينص على تمديد تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 18 فبراير 2022، يتضمن أيضا تخصيص 7 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين الأفغان.

وقال البيت الأبيض في بيان له إن بايدن وقع على قانون يوفر تمويلا لمواصلة مشاريع وأنشطة الحكومة الفيدرالية للسنة المالية 2022 (التي بدأت في 1 أكتوبر) حتى 18 فبراير 2022، بما في ذلك مخصصات إضافية للاستمرار لدعم "الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان".

يوفر التمويل 7 مليارات دولار للاجئين الأفغان، منهم 4 مليارات تقريبا لوزارة الدفاع التي تعنى باللاجئين في القواعد العسكرية ونحو مليار دولار لوزارة الصحة التي ستخصصها لتوفير أماكن سكن للاجئين ودروس لتعلم اللغة الإنجليزية.

ومبلغ الـ7 مليارات دولار الأخير يمثل إضافة إلى 6.3 مليار دولار التي تم توفيرها كجزء من فاتورة الإنفاق الفدرالية لإجلاء واستيعاب اللاجئين الأفغان في سبتمبر، ليصل الإجمالي إلى 13.3 مليار دولار.

المصدر: وكالات