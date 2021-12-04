مصدر في الخارجية الأمريكية: تم تحقيق تقدم بين واشنطن وموسكو في موضوع التأشيرات

قال مصدر في الخارجية الأمريكية، إنه تم مؤخرا تحقيق تقدم بين واشنطن وموسكو في موضوع التأشيرات الدبلوماسية الثنائية.

وردا على طلب مراسل تاس، التعليق على معلومات تفيد بأن الطرفين توصلا إلى اتفاقيات أولية بشأن إصدار تأشيرات دخول روسية لموظفي السفارة الأمريكية، أضاف المصدر: "لا شك في أن وجود سفارة قادرة على العمل، هو أمر بالغ الأهمية للدبلوماسية، لذلك نواصل العمل الجاد لمعالجة هذه القضية. في الأيام الأخيرة، أحرزنا تقدما في بعض القضايا الثنائية، ونأمل في مواصلة التحرك في هذا الاتجاه".

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في وقت سابق، حدد الجانب الأمريكي فترة تواجد موظفي البعثات الأجنبية الروسية في الولايات المتحدة، بثلاث سنوات.

ووفقا للسفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، في حال عدم تنفيذ ذلك هدد الجانب الأمريكي بحرمان 55 دبلوماسيا روسيا من الحصانة والامتيازات الدبلوماسية الأخرى. وأكد: "الحديث يجري عن طرد فعلي".

لكن المصدر قال، إن "الدبلوماسيين، الذين يتحدث عنهم السفير أنطونوف، يتواجدون في الولايات المتحدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتم إبلاغهم بضرورة مغادرة البلاد في نهاية فترة عملهم".

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وزعم المصدر، بأن نهج الولايات المتحدة تجاه البعثات الدبلوماسية، سيساعد في إقامة علاقات أكثر قابلية للتكهن مع روسيا.

المصدر: تاس