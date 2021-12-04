رئيس أوزبكستان يؤكد ضرورة تطوير الحوار مع السلطات الأفغانية

قال الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف، إن تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان في وقت مبكر سيفتح الفرص أمام تنفيذ مشاريع كبرى.

وشدد رئيس أوزبكستان، في مقابلة صحفية، على أن تحقيق ذلك يتطلب تطوير الحوار مع السلطات الجديدة في أفغانستان.

وأضاف ميرضيائيف: "إذا لم يتم اتخاذ تدابير فعالة منسقة، يمكن أن تبقى أفغانستان مصدرا لتحديات وتهديدات جديدة للأمن الإقليمي، لفترة طويلة مقبلة".

ونوه الرئيس الأوزبكستاني، بأن "تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان في وقت مبكر سيفتح لها الطريق أمام التنمية، وسيظهر الفرص الاستراتيجية الجديدة لتنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى ذات أهمية إقليمية ودولية، وخاصة في مجال الطاقة".

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وأشار الرئيس إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لأفغانستان، التي تشكل جسرا بريا طبيعيا بين أوراسيا وجنوب آسيا من جهة، وشرق وغرب آسيا من جهة ثانية، يحدد أهمية هذه الدولة في تعزيز الاتصال الإقليمي.

المصدر: تاس