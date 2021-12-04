وكالة: واشنطن ستعلن سلسلة عقوبات الأسبوع المقبل على خلفية "قمة الديمقراطية"

قالت وكالة رويترز، إن وزارة الخزانة الأمريكية ستفرض سلسلة من العقوبات الأسبوع المقبل في إطار"قمة الديمقراطية"، التي تنظمها الإدارة الأمريكية.

ونقلت الوكالة، عن ممثل للوزارة، أن العقوبات ستطال الأشخاص الذين يشك الجانب الأمريكي بتورطهم في الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويشاركون أيضا في تقويض الديمقراطية.

لكن الوزارة الأمريكية، رفضت تقديم معلومات محددة عن الذين ستمسهم هذه الإجراءات التقييدية.

إقرأ المزيد

وذكرت الوكالة، أن هذه الأمريكية ستعلن كذلك عن مقترحات تهدف إلى سد الثغرات في التشريعات التي تسمح للمسؤولين الفاسدين باستخدام سوق العقارات.

يوم الأربعاء الماضي، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المبادرة الأمريكية لعقد القمة المذكورة في 9 و 10 ديسمبر، ووصفها بالمثيرة للتفرقة وبأنها من المشاريع البغيضة لواشنطن.

وأشار لافروف إلى أن الغرب يسعى متعمدا لتدمير الهيكل القانوني الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة، ويحاول استبداله بنظام معين قائم على قواعد لا يجلب الفائدة إلا له.

المصدر: تاس