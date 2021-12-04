وزير الخارجية البيلاروسي: بلادنا قد تفقد استقلالها في حال استمرار العقوبات الأوروبية

صرح وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكيه بأن بلاده قد تفقد استقلالها في حال استمرار ضغط الاتحاد الأوروبي عليها من خلال العقوبات.

وقال في تصريح لقناة "بيلاروس 1": "في نهاية المطاف لن يكون هناك أي فائز. وتواجه بيلاروس خطر فقدان استقلالها في حال استمرار الضغط من خلال العقوبات، لكننا نعمل كل ما في وسعنا لكي لا يحدث ذلك".

وتابع قائلا: "الاتحاد الأوروبي سيخسر بيلاروس للأبد. وأعتقد أن ذلك لا يصب في مصلحة أوروبا على الإطلاق".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن "ليس الجميع" في الاتحاد الأوروبي كانوا متفقين مع قرار تشديد العقوبات على مينسك الذي اتخذته بروكسل مؤخرا، ولم يعرفوا البعض أن العقوبات ستفرض اعتبارا من 2 ديسمبر.

وأضاف أن الكثيرين في الاتحاد الأوروبي يتفقون مع موقف بيلاروس حول أن "المواجهة من خلال العقوبات لن تحقق أهدافها أبدا".

وأشار إلى أن هناك من يدركون أنه من الضروري البحث عن سبل الحوار مع بيلاروس للخروج من الوضع الصعب.

المصدر: نوفوستي