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الشرطة الأمريكية تبحث عن والدي الشاب مطلق النار في مدرسة ميشيغان

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الشرطة الأمريكية تبحث عن والدي الشاب مطلق النار في مدرسة ميشيغان
Reuters SETH HERALD
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أعلنت الشرطة الأمريكية أنها تبحث عن جيمس وجينيفير كرامبلي، والدي الشاب الذي أطلق النار في مدرسة بمدينة أوكسفورد في ولاية ميشيغان الأمريكية.

ودعت الشرطة من يعرفون مكان تواجد الزوجين إلى أن يبلغوا الأجهزة الأمنية.

الشرطة الأمريكية تبحث عن والدي الشاب مطلق النار في مدرسة ميشيغان
Reuters Oakland County Sheriff's Office/Handout

وكانت النيابة العامة الأمريكية قد وجهت تهمة "القتل غير العمد" إلى الزوجين كرامبلي بسبب قيام ابنهما إيثان كرامبلي البالغ 15 عاما من العمر بإطلاق النار في المدرسة.

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وتشير النيابة العامة إلى أن الزوجين اشتريا سلاحا وفشلا في منع وقوعه في يد ابنهما، بينما كان من الممكن أن يعرفا عن نواياه.

وقتل إيثان كرامبلي 4 أشخاص وأصاب 7 آخرين بجروح ويواجه تهم الإرهاب والقتل.

المصدر: نوفوستي

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