أوغندا: قواتنا باقية في الكونغو حتى هزيمة المتشددين

أعلنت أوغندا أن القوات التي أرسلتها هذا الأسبوع إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ستبقى هناك ما دامت الحاجة لوجودها ماثلة، وحتى هزيمة المتشددين.

ونفذت أوغندا والكونغو عملية مشتركة هذا الأسبوع لكنهما لم تكشفا تفاصيل تذكر حتى الآن عن حجمها واستمرارها حتى مع إعلان البعض انزعاجهم من وجود القوات الأوغندية في أراضي الكونغو.

وقال مصدران أمنيان ووسائل إعلام محلية يوم الجمعة إن 1700 جندي أوغندي على الأقل عبروا الحدود إلى شرق الكونغو للانضمام إلى قوات الكونغو التي تقاتل "تحالف القوى الديمقراطية" وهي فصيل مسلح حليف لتنظيم "داعش".

ولم تؤكد وزارة الدفاع الأوغندية عدد الجنود الذين نشرتهم في الكونغو، لكنها قالت إن قوات مشاة ومدفعية وقوات مدرعة وخاصة ستكون في الكونغو بموجب العملية (شوجا) وهي كلمة تعني "بطل" في اللغة السواحيلية.

وفي أول إشارة واضحة إلى مدة بقاء القوات في الكونغو، قالت وزارة الدفاع الأوغندية في بيان إن مراجعة ستجرى للعملية بعد شهرين لتحديد مدى تقدمها ضد تحالف القوى الديمقراطية.

وقال الميجر جنرال كايانغا موهانغا على "تويتر" "سيتحدد استمرار هذه العملية بالوضع النهائي العسكري الاستراتيجي.. لهزيمة المتمردين وكسر إرادة القتال لديهم".

وأضاف أن العملية ستستهدف أربعة معسكرات لتحالف القوى الديمقراطية.

المصدر: رويترز