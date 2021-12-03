 
مباشر

بلينكن: النزاع في إثيوبيا يهدد بنسفها

أخبار العالم

بلينكن: النزاع في إثيوبيا يهدد بنسفها
Reuters POOL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvpg

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أن النزاع المستمر في إثيوبيا قد يؤدي إلى "نسف" البلاد.

وأشار بلينكن في حديث أمام منتدى "رويترز نيكست"، إلى أن الولايات المتحدة تستطيع فرض عقوبات على المسؤولين عن تأجيج النزاع.

إقرأ المزيد
إثيوبيا.. القوات الحكومية تستعيد السيطرة على 4 مدن شمالي البلاد
إثيوبيا.. القوات الحكومية تستعيد السيطرة على 4 مدن شمالي البلاد

وقال: "استخدمنا بعضها ضد إريتريا التي لعبت دورا سلبيا للغاية في هذه الدراما للأسف. وهذه الأدوات لا تزال بحوزتنا لنستخدمها ضد آخرين".

وأشار إلى أن التوترات العرقية المتزايدة في إثيوبيا تهدد "بنسف البلاد".

ويستمر النزاع بين "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا والحكومة الاتحادية الإثيوبية منذ نوفمبر عام 2020.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا