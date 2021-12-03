بلينكن: بايدن سيؤكد لبوتين سعينا لعلاقات مستقرة مع روسيا

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الرئيس جو بايدن سيؤكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصالهما المرتقب، سعي واشنطن لعلاقات مستقرة مع روسيا.

وقال بلينكن خلال منتدى "رويترز نيكست" الافتراضي يوم الجمعة: "أعتقد أنه عندما سيتحدثان، سيؤكد الرئيس... سعينا الجدي إلى المزيد من الاستقرار وقابلية التنبؤ بمستقبل علاقاتنا".

وأشار بلينكن إلى أن المكالمة من المتوقع أن تجرى في وقت قريب، مشيرا إلى أن الحديث المباشر بين الزعماء لا يمكن استبداله بأي شيء، وخاصة التواصل بين الرئيسين بايدن وبوتين.

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من جهتها، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الاتصال بين بايدن وبوتين لا يزال قيد البحث، وسيتم الإعلان عنه بعد الانتهاء من كافة التحضيرات له.

وقالت بساكي إن هذا الحديث "سيتيح فرصة مناقشة قلقنا البالغ تجاه الخطاب التصعيدي وزيادة القوات على حدود أوكرانيا"، مؤكدة أن بايدن يؤيد إجراء الاتصالات المباشرة مع زعماء البلدان.

وأشارت إلى أن البيت الأبيض مستعد لفرض عقوبات على روسيا واتخاذ خطوات أخرى ضدها في حال قررت "الهجوم" على أوكرانيا.

يذكر أن موسكو نفت مرارا تبنيها أي خطط "عدوانية" تجاه أوكرانيا.

المصدر: وكالات