بايدن يعلن عن "حزمة من المبادرات" لحماية أوكرانيا من "الهجوم الروسي"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvnj
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعد "حزمة من المبادرات" لحماية أوكرانيا من "الهجوم الروسي"، وذلك تزامنا مع استمرار واشنطن وكييف في اتهام روسيا بحشد قواتها على حدود أوكرانيا.
وقال: "نحن على اتصال دائم مع حلفائنا في أوروبا، مع الأوكرانيين... ما أفعله هو إعداد ما أعتقد أنه سيكون أكثر حزمة من المبادرات شمولا وذات مغزى قد تجعل من الصعب جدا بالنسبة إلى بوتين أن يفعل ما يخشى الناس منه فعله".
المصدر: تاس، رويترز
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.