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بايدن يعلن عن "حزمة من المبادرات" لحماية أوكرانيا من "الهجوم الروسي"

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بايدن يعلن عن
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعد "حزمة من المبادرات" لحماية أوكرانيا من "الهجوم الروسي"، وذلك تزامنا مع استمرار واشنطن وكييف في اتهام روسيا بحشد قواتها على حدود أوكرانيا.

وقال: "نحن على اتصال دائم مع حلفائنا في أوروبا، مع الأوكرانيين... ما أفعله هو إعداد ما أعتقد أنه سيكون أكثر حزمة من المبادرات شمولا وذات مغزى قد تجعل من الصعب جدا بالنسبة إلى بوتين أن يفعل ما يخشى الناس منه فعله".

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المصدر: تاس، رويترز

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