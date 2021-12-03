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بريطانيا.. ارتفاع الوفيات وتراجع إصابات كورونا

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بريطانيا.. ارتفاع الوفيات وتراجع إصابات كورونا
Reuters
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سجلت بريطانيا 143 وفاة بفيروس كورونا في غضون 28 يوما من الإصابة بالمرض، ارتفاعا من 141 حالة عن حصيلة اليوم السابق.

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كما أظهرت البيانات تسجيل 50584 إصابة جديدة بالفيروس، في انخفاض عن الحالات التي تم تسجيلها أمس وبلغت 53945 إصابة، بحصيلة كانت الأعلى في البلاد منذ 17 يوليو.

وجاء هذا الارتفاع مع تفشي متحور "دلتا" وفرض إجراءات لكبح المتحور الجديد "أوميكرون" المثير للقلق.

المصدر: "رويترز"

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