جنوب إفريقيا: "أوميكرون" سجل نسبة انتشار عالية خلال أسبوع بلغت 300%

قال وزير الصحة الجنوب إفريقي جو فالا، إن هناك مؤشرات تفيد بأن المتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا سريع الانتشار.

وأضاف فالا خلال لقاء إعلامي افتراضي أن "الحالات الجديدة المسجلة ارتفعت بنسبة 300% في الأيام السبعة الأخيرة وزاد معدل الحالات الموجبة من 1 إلى 2% قبل أسبوعين ليسجل نسبة 22% حاليا".

وأشار إلى أن هناك مؤشرات تفيد بأن هذا المتحور "سريع الانتشار وتم تسجيل إصابات به في صفوف الملقحين".

وقال: "لكن بالطبع تسببت الإصابات بمرض معتدل لاسيما في صفوف المحصنين".

ولفت إلى أن غالبية من دخلوا إلى المستشفيات "هم من غير الملقحين ومن فئة الشباب دون الـ40 سنة".

وقالت رئيسة قطاع مراقبة الصحة العامة والاستجابة في المعهد الوطني للأمراض المعدية (NICD) ميشيل غرومي إن "متحور "أوميكرون" انتشر بين الفئة العمرية الأكبر سنا أيضا".

وتابعت: "فيما العديد من مجموعة الإصابات رصدت بداية بين الشباب نشهد انتشارها حاليا بين الفئات العمرية الأكبر سنا مع تطور هذه الموجة".

وشددت على أن أفضل طريقة للحماية من المرض الشديد هي تلقي اللقاح.

المصدر: CNN