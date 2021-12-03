الخارجية الروسية ترد على تصريحات رئيس البرلمان الأرمني حول "خطة لافروف"

ردت الخارجية الروسية على تصريحات رئيس البرلمان الأرمني ألان سيمونيان حول ما أسماه "خطة لافروف"، بالقول إنه "من الصعب التعليق على ما هو غير موجود إلا في الخيال".

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وفي وقت سابق أشار سيمونيان في تصريحات صحفية إلى ما أسماه "خطة لافروف"، ليربط بذلك "تسليم قره باغ" بروسيا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مسؤول في الخارجية الروسية قوله إنه خلال لقاء مع وسائل الإعلام أشار سيمونيان إلى "آراء في المجتمع الأرمني مفادها أن روسيا قد سلمت قره باغ"، وقال إنه "لو أراد أحد في أرمينيا تسليم شيء ما، فقد كانت هناك عدة خيارات للقيام بذلك، بما فيها خطة لافروف"، مشددا في الوقت نفسه على أن "أحدا لم يسلم شيئا".

وتابع المسؤول بالخارجية الروسية أنه "من الصعب التعليق على شيء موجود ليس في الواقع وإنما في الخيال فقط. وتندرج خطة لافروف بين مثل هذه الحقائق الوهمية".

وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن "التسليم"، لأن الأمر كان يتعلق بحل مرحلي للنزاع في إقليم قره باغ.

وذكّرت الخارجية الروسية بأن الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سلموا النسخة الأخيرة من خطة التسوية إلى طرفي النزاع في يونيو، وكانت تنص على إعادة 5 مناطق إلى أذربيجان في المرحلة الأولى، على أن تتم إعادة المنطقتين المتبقيتين في المرحلة الثانية لكن شريطة ربط هذا الإجراء بشكل إلزامي بتحديد وضع قره باغ".

وقالت الخارجية إن "هذه المقترحات، رغم تعذر تحقيق التوافق الكامل بشأنها، لم يقابلها أي من أرمينيا أو أذربيجان بالرفض"، مضيفة أن الحقائق تثبت أن فرصا كثيرة لإنجاز التسوية تمت إضاعتها وليست روسيا من يتحمل مسؤولية ذلك".

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وتابعت الخارجية الروسية: "من المؤسف للغاية أن يكون بعض السياسيين الأرمن لا يدحضون الأفكار السخيفة حول تسليم روسيا المزعوم لقره باغ الذي ليس ملكا لها، بل وفي الواقع يتضامنون مع هذه الآراء عديمة الأساس".

وشددت الخارجية اروسية على أن "كل جهود موسكو، بما في ذلك مساعدتها في إنهاء حرب 44 يوما، وتوقيع وتنفيذ البيانات الثلاثية في 9 نوفمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021، تشير إلى أن روسيا "مهتمة للغاية بمساعدة الأرمن والأذربيجانيين في طي الصفحات المؤلمة من العلاقات بينهم والمساهمة في ضمان السلام والاستقرار والازدهار في جنوب القوقاز".

المصدر: "نوفوستي"