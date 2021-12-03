رئيس جمهورية بوتسوانا: بعض الدبلوماسيين المصابين بـ"أوميكرون" جاءوا من أوروبا

قال موكجويتسي ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا إن بعض الدبلوماسيين الأربعة الذين كانوا أول من أظهرت الاختبارات إصابتهم بسلالة "أوميكرون" في البلاد جاءوا من أوروبا.

وأضاف ماسيسي في تصريحات صحفية خلال مقابلة مع سي.إن.إن مساء الخميس، "جاء الدبلوماسيون من عدد من البلدان.. ومروا بعدد من البلدان للوصول إلى بوتسوانا".

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ورفض الكشف عن جنسياتهم، واكتفى بالقول "بعضهم مر على أوروبا والبعض الآخر مر على أماكن أخرى". ولدى سؤاله عما إذا كان البعض قد جاء من أوروبا إلى بوتسوانا، أجاب "بالفعل".

أما عن قيود السفر التي فرضتها العديد من دول العالم بسبب "أوميكرون"، "إنها غير ضرورية، وإذا سألتني، لا أجد تعبيرا أفضل من إنها غير مسؤولة".

ودفعت السلالة، التي وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها مثيرة للقلق، العديد من الحكومات لفرض قيود على السفر مع بلدان الجنوب الإفريقي، واتخاذ تدابير أخرى لاحتوائها.

ورغم أنه لم يتم بعد تحديد المكان الذي ظهرت فيه "أوميكرون" لأول مرة، أعلنت جنوب إفريقيا في 25 نوفمبر الماضي، وتلتها بوتسوانا في اليوم التالي، اكتشاف متحور جديد تختلف طفراته عن سلالة دلتا واسعة الانتشار.

وتشكو جنوب إفريقيا أيضا من أنها عوقبت لأنها حددت المتحور الجديد مبكرا.

المصدر: رويترز