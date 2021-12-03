أوشاكوف: يجب تقديم ضمانات عاجلة لروسيا بأن الناتو لن يتوسع شرقا

قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، إنه يجب وضع اتفاقات على الورق، تحدد عدم توسيع الناتو نحو الشرق، ويجب أن تحصل روسيا على مثل هذه الضمانات.

وأشار أوشاكوف للصحفيين، إلى أن هذا الموضوع قديم، وإلى أن الغرب أعطى الوعود الشفهية للاتحاد السوفيتي ولروسيا بأن الهياكل العسكرية للناتو لن تتوسع إلى الشرق، لكن اتضح أن هذه التأكيدات اللفظية لا قيمة لها.

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وأضاف مساعد الرئيس: "الآن، مع الأخذ في الاعتبار الوضع المتوتر، يظهر على السطح موضوع تزويد روسيا بالضمانات المناسبة، لا يجوز استمرار الأمور بهذا الشكل. من الصعب الآن معرفة كيف يجب أن يكون شكل هذه الوثيقة، المهم هو أن تكون هذه اتفاقات مثبتة على الورق".

المصدر: تاس