رويترز: ماكرون يعرب عن أمله في تحقيق تقدم في لبنان "خلال الساعات القادمة"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إنه يأمل في حدوث تقدم بشأن الأزمة اللبنانية في غضون الساعات المقبلة.

وصرح ماكرون خلال زيارته لدولة الإمارات "سنفعل ما في وسعنا لإعادة إشراك منطقة الخليج من أجل صالح لبنان.. أتمنى أن تسمح لنا الساعات القادمة بتحقيق تقدم".

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تصريحات ماكرون عن لبنان تأتي بعد ساعات من استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرادحي، اليوم الجمعة، رسميا من منصبه "حرصا على مصلحة البلد وأهل البلد، ولأنني لا أقبل أن أكون سببا لأذية اللبنانيين في السعودية والخليج"، بحسب تعبيره.

وكان قرداحي قد صرح اليوم في خطاب استقالته، بأنه رفض الاستقالة (سابقا) لأن لبنان لا يستحق هذه المعاملة، بحسب تعبيره، وتابع قائلا: "ولكن نحن اليوم أمام تطورات جديدة، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذاهب إلى السعودية بزيارة رسمية وفهمت من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قابلته قبل 3 أيام بناء على دعوته، أن الفرنسيين يرغبون باستقالتي قبل الزيارة لتساعد على فتح الحوار مع السعوديين ومستقبل العلاقات".

ويجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جولة خليجية يومي الجمعة والسبت يزور خلالها الإمارات وقطر والسعودية ويتوقع أن تتضمن الإعلان عن عدد من العقود.

وسيتم خلال الجولة بحث مواضيع مختلفة من بينها أزمات الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب وأزمة لبنان والانتخابات في ليبيا وغيرها.

المصدر: رويترز، RT