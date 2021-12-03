 
مباشر

مساعد الرئيس الروسي يكشف موعد اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي والأمريكي

أخبار العالم

مساعد الرئيس الروسي يكشف موعد اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي والأمريكي
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvlq

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، إنه من المقرر إجراء مفاوضات بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، بعد زيارة الرئيس بوتين للهند.

وأضاف أوشاكوف في تصريحات صحفية، ردا على سؤال عما إذا كان سيتم عقد مؤتمر بالفيديو بين بوتين وبايدن بعد زيارة الرئيس الروسي للهند في السادس من ديسمبر الحالي، "نعم بعد ذلك. بعد الهند.. يجري العمل على مثل هذا الاحتمال".

إقرأ المزيد
بوتين يزور الهند في السادس من ديسمبر المقبل
بوتين يزور الهند في السادس من ديسمبر المقبل

وتابع قائلا: "نحن نعمل على إمكانية الاتصال بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي عبر تقنية الفيديو.. علاوة على ذلك، يمكن القول إن هذا الاتصال سيكون في المستقبل القريب جدا، في الأيام القليلة المقبلة".

لكنه أضاف، "لكنني أعتقد أنه من الأفضل انتظار الاتفاق النهائي بجميع المعايير مع الجانب الأمريكي".

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا