مساعد الرئيس الروسي يكشف موعد اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي والأمريكي

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، إنه من المقرر إجراء مفاوضات بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، بعد زيارة الرئيس بوتين للهند.

وأضاف أوشاكوف في تصريحات صحفية، ردا على سؤال عما إذا كان سيتم عقد مؤتمر بالفيديو بين بوتين وبايدن بعد زيارة الرئيس الروسي للهند في السادس من ديسمبر الحالي، "نعم بعد ذلك. بعد الهند.. يجري العمل على مثل هذا الاحتمال".

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وتابع قائلا: "نحن نعمل على إمكانية الاتصال بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي عبر تقنية الفيديو.. علاوة على ذلك، يمكن القول إن هذا الاتصال سيكون في المستقبل القريب جدا، في الأيام القليلة المقبلة".

لكنه أضاف، "لكنني أعتقد أنه من الأفضل انتظار الاتفاق النهائي بجميع المعايير مع الجانب الأمريكي".

المصدر: نوفوستي