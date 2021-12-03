 
مباشر

حزب الشعب النمساوي يختار رئيسا جديدا بعد رحيل كورتس

أخبار العالم

حزب الشعب النمساوي يختار رئيسا جديدا بعد رحيل كورتس
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvlm

قالت قناة ORF التلفزيونية، إن وزير الداخلية النمساوي الحالي كارل نيهامر، سيترأس حزب الشعب النمساوي، بعد أن ترك المستشار السابق سيباستيان كورتس العمل السياسي نهائيا.

وسيصبح كارل نيهامر، المستشار التالي للجمهورية. وتم اتخاذ القرار في اجتماع لمجلس إدارة حزب الشعب النمساوي اليوم الجمعة.

إقرأ المزيد
المستشار النمساوي السابق يعتزل السياسة بسن الـ35
المستشار النمساوي السابق يعتزل السياسة بسن الـ35

يوم أمس الخميس، قال كورتس الذي تزعم حزب الشعب النمساوي لفترة طويلة، إنه يستقيل من زعامة الحزب وسيترك العمل السياسي. وكان كورتس قد استقال من منصب المستشار في أكتوبر وسط تحقيق لمكافحة الفساد.

بعد ذلك أعلن المستشار النمساوي الحالي ألكسندر شالنبرغ، استعداده للاستقالة، معربا عن قناعته بأن مهام رئيس الحزب ورئيس الحكومة يجب أن تتركز في يد واحدة.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا