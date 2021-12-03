حزب الشعب النمساوي يختار رئيسا جديدا بعد رحيل كورتس

قالت قناة ORF التلفزيونية، إن وزير الداخلية النمساوي الحالي كارل نيهامر، سيترأس حزب الشعب النمساوي، بعد أن ترك المستشار السابق سيباستيان كورتس العمل السياسي نهائيا.

وسيصبح كارل نيهامر، المستشار التالي للجمهورية. وتم اتخاذ القرار في اجتماع لمجلس إدارة حزب الشعب النمساوي اليوم الجمعة.

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يوم أمس الخميس، قال كورتس الذي تزعم حزب الشعب النمساوي لفترة طويلة، إنه يستقيل من زعامة الحزب وسيترك العمل السياسي. وكان كورتس قد استقال من منصب المستشار في أكتوبر وسط تحقيق لمكافحة الفساد.

بعد ذلك أعلن المستشار النمساوي الحالي ألكسندر شالنبرغ، استعداده للاستقالة، معربا عن قناعته بأن مهام رئيس الحزب ورئيس الحكومة يجب أن تتركز في يد واحدة.

المصدر: نوفوستي