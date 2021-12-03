دبلوماسيون غربيون: وفد إيران زاد في طلباته ومقترحاته "غير جادة"

أفاد موقع "أكسيوس" بأن دبلوماسيين غربيين، أبلغوا وفد إيران إلى المفاوضات النووية في فيينا بأن المقترحات النووية الجديدة التي قدمتها طهران للمفاوضات "غير جدية".

وقال دبلوماسي من مجموعة E3 مطلع على المحادثات إن المفاوضين النوويين لمجموعة الدول الثلاث، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، أبلغوا المفاوضين الإيرانيين بالتنسيق مع الولايات المتحدة أن الاقتراحات الافتتاحية التي قدموها في محادثات فيينا النووية هذا الأسبوع كانت "غير جادة وغير مقبولة".

وقال دبلوماسي من المجموعة إن "مسودة تخفيف العقوبات كانت متطرفة ومتشددة، حيث زاد الإيرانيون مطالبهم بتخفيف العقوبات مقارنة بمشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حكومة (الرئيس السابق حسن) روحاني في يونيو الماضي".

وأشار إلى أنه "في المسودة الثانية أزال الإيرانيون كل لغة التسوية المتفق عليها مسبقا بشأن الخطوات التي سيتخذونها لوقف برنامجهم النووي"، مضيفا: "أبلغنا الإيرانيين بأننا وصلنا إلى طريق مسدود لذلك نحتاج إلى التوقف وإجراء إعادة تقييم".

وستنتهي المحادثات في فيينا بعد ظهر يوم الجمعة بعد اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي التي تضم إيران والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا والصين.

وقال دبلوماسي إن "المندوبين سيعودون إلى عواصمهم للتشاور ومن المرجح أن يجتمعوا الأسبوع المقبل في فيينا لإجراء جولة أخرى من المحادثات، على أمل أن يعود الإيرانيون بموقف أكثر مرونة".

المصدر: "أكسيوس"