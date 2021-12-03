صادرات الدفاع التركية تحقق رقما قياسيا في 2021

حققت صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية والجوية رقما قياسيا في العالم الحالي، إذ وصل حجم الصادرات في 11 شهرا إلى مليارين و793 مليونا و974 ألف دولار.

وحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فإن صادرات القطاع سجلت عام 2018، مليارين و35 مليونا و956 ألف دولار، وارتفعت عام 2019، بنسبة 34.6% وحققت مليارين و740 مليونا و988 ألف دولار.

وسجل صادرات القطاع العام الماضي انخفاضا بنسبة 16.8% جراء تأثيرات انتشار وباء فيروس كورونا، وحققت مليارين و278 مليونا و27 ألف دولار.

ووصلت الصناعات الدفاعية والجوية إلى رقم قياسي جديد في التصدير قبل نهاية العام 2021، على الرغم من حقيقة أن تأثير الوباء لم يمر بالكامل بعد، وأن أولويات الدول تتركز على مجالات مختلفة، وخاصة الصحة.

ووصل حجم الصادرات في 11 شهرا العام الحالي إلى مليارين و793 مليونا و974 ألف دولار محققة زيادة بنسبة 39.7 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل رقما قياسيا لصادرات المنتجات الدفاعية والجوية.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر استيرادا للمنتجات الدفاعية والجوية التركية خلال تلك الفترة، بمليار و32 مليونا و615 ألف دولار.

تلتها أذربيجان بـ 192 مليونا و126 ألف دولار، ثم قطر بـ 180 مليونا و544 ألف دولار بعد شرائها عربات مدرعة ومنصات بحرية وأنظمة أسلحة، ومن ثم الإمارات في المرتبة الرابعة.

المصدر: الأناضول