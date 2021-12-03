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الصحة العالمية: لا توجد معطيات عن وفيات ناجمة عن سلالة "أوميكرون"

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الصحة العالمية: لا توجد معطيات عن وفيات ناجمة عن سلالة
AFP
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قال المتحدث الإعلامي باسم منظمة الصحة العالمية طارق يزاريفيتش، إن المنظمة الدولية لا تملك أية معطيات عن وفيات ناجمة عن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها.

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وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

المصدر: وكالات

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