روما تؤكد التزامها تجاه المتوسط وتحذر من جبهة جديدة للإرهاب بالمنطقة

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو التزام بلاده في منطقة البحر المتوسط، محذرا من "تهديدات مثل الإرهاب الذي يستعد لفتح جبهات جديدة في المنطقة".

وفي خطاب له أمام مؤتمر "حوارات المتوسط" بالعاصمة روما ذكر دي مايو "باستثمارنا في تحقيق الاستقرار وتعزيز المؤسسات في العراق، حيث سنتولى قيادة مهمة حلف شمال الأطلسي (Mni) العام المقبل".

كما أشار إلى دور بلاده في التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش"، وقال: "ترأست في يونيو الماضي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاجتماع الوزاري للتحالف في روما، حيث شجعنا آنذاك على إنشاء مجموعة تركيز معنية بالتهديد الإرهابي في إفريقيا وأمس انعقد اجتماعها الأول".

المصدر: وكالة "آكي"