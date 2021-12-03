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شرطة البوسنة تعتقل 7 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب

أخبار العالم

شرطة البوسنة تعتقل 7 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب
Reuters
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أعلنت سلطات البوسنة أن الشرطة ألقت القبض على سبعة أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم حرب ضد المدنيين خلال صراع 1992-1995.

وقال بيان صادر عن وكالة الأمن البوسنية، إنه تم القبض على المجموعة في مناطق بلدتي بيلجينا وسوكولاك بشرق البلاد، مشيرا إلى أن المجموعة ستسلم إلى النيابة.

وقتل أكثر من 100 ألف شخص في حرب 1992-95 في البوسنة بين البوسنيين والصرب والكروات ومعظمهم من المسلمين.

انتهت الحرب باتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة.

المصدر: AP

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