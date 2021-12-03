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بيسكوف: لقاء لافروف وبلينكن سمح بمناقشة المواقف المتباينة لروسيا والولايات المتحدة

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بيسكوف: لقاء لافروف وبلينكن سمح بمناقشة المواقف المتباينة لروسيا والولايات المتحدة
Sputnik
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 قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن اللقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن سمح بمناقشة المواقف المتباينة للبلدين.

وأشار بيسكوف، إلى أن لقاء لافروف وبلينكن في ستوكهولم، كان فرصة جيدة لتوضيح مواقف روسيا الاتحادية والولايات المتحدة، المتباينة في العديد من القضايا بطريقة واضحة للغاية.

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وأضاف ممثل الكرملين: "نحن نتفهم بوضوح، أن هذا اللقاء كان فرصة جيدة لكلا الجانبين لشرح مواقف كل منهما بطريقة واضحة ودقيقة للغاية. وهذه المواقف تختلف في العديد من القضايا".

المصدر: تاس

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