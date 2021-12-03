 
مباشر
عاجل
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن استقالته رسميا

بيسكوف: المحادثات المرتقبة بين بوتين وبايدن ستجري عبر الفيديو ولم يحدد موعدها بعد

أخبار العالم

بيسكوف: المحادثات المرتقبة بين بوتين وبايدن ستجري عبر الفيديو ولم يحدد موعدها بعد
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvj9

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الحديث المقبل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن سيجري على شكل مؤتمر فيديو.

وأشار ممثل الكرملين، في حديث للصحفيين اليوم، إلى أن الطرفين لم يتفقا بعد على موعد محدد لعقد هذه المحادثات، وتجري مناقشة عدة خيارات، بما في ذلك يوم 7 ديسمبر، لكن المواقف لم تتطابق بعد حول ذلك.

إقرأ المزيد
صحيفة: 7 ديسمبر موعد محتمل للقاء بوتين وبايدن
صحيفة: 7 ديسمبر موعد محتمل للقاء بوتين وبايدن

في وقت سابق، أفادت صحيفة "كوميرسانت"، نقلا عن مصادر لم تحددها، بأن اللقاء المحتمل بين الرئيسين بوتين وبايدن، قد يتم في 7 ديسمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا