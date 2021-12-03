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باتروشيف يناقش التعاون الأمني ​​مع وزير الداخلية الصربي

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باتروشيف يناقش التعاون الأمني ​​مع وزير الداخلية الصربي
Sputnik
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قال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، إن سكرتير المجلس نيكولاي باتروشيف، التقى في موسكو بوزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين.

وأضاف المكتب الصحفي في بيانه اليوم: "ناقش نيكولاي باتروشيف مع ألكسندر فولين الآفاق اللاحقة للتعاون الروسي الصربي، في المجال الأمني".

بالإضافة إلى ذلك، تم النظر في قضايا تنفيذ الاتفاقات، التي تم التوصل إليها على مستوى القمة.

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المصدر: تاس

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