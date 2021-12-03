باتروشيف يناقش التعاون الأمني ​​مع وزير الداخلية الصربي

قال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، إن سكرتير المجلس نيكولاي باتروشيف، التقى في موسكو بوزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين.

وأضاف المكتب الصحفي في بيانه اليوم: "ناقش نيكولاي باتروشيف مع ألكسندر فولين الآفاق اللاحقة للتعاون الروسي الصربي، في المجال الأمني".

بالإضافة إلى ذلك، تم النظر في قضايا تنفيذ الاتفاقات، التي تم التوصل إليها على مستوى القمة.

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في 25 نوفمبر، في ختام المباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصربي ألكسندر فوسيتش في سوتشي، أبقت روسيا سعر الغاز لصربيا عند 270 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك خلال مدة الأشهر الستة المقبلة، وبعد ذلك ستحصل بلغراد على شروط مواتية من موسكو بموجب عقد طويل الأمد.

المصدر: تاس