الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل منفذ عملية دهس أم الفحم

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مقتل منفذ عملية دهس، استهدفت أفراد الشرطة في مدينة أم الفحم.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنه "قرابة الساعة 8:20 صباحا، وصلت سيارة مشبوهة إلى قوة من حرس الحدود تعمل في منطقة الاحتكاك بالمدينة. وعندما رصدت السيارة المشتبه بها المقاتلين توجه بسرعة نحوهم وأصاب اثنين من المقاتلين. نتيجة للإصابة، أصيب أحد المقاتلين بجروح طفيفة إلى متوسطة وطلب العلاج الطبي في هيليل يافي، وأصيب مقاتل آخر بجروح طفيفة وعولج على الفور".

RT

وأضافت: "أطلق حرس الحدود النار على السيارة، ونتيجة إطلاق النار أصيب أحد المشتبه بهم (وهو من سكان أم الفحم) وتم نقله إلى مستشفى هعيمق وأعلن عن وفاته فيما بعد. كما أصب شخص آخر كان في السيارة بجروح طفيفة وتلقى العلاج الطبي على الفور وتم اعتقاله لاستجوابه من قبل الشرطة".

وقالت إن "عملية تفتيش السايرة كشفت عن وجود مسدس به خرطوشة ورصاص وقفازات. وقد وصل خبير متفجرات من الشرطة وضباط الطب الشرعي إلى مكان الحادث وقاموا بتطهير المكان وجمعوا النتائج. وتبين أن خلفية الحادث جنائية، وهؤلاء مشتبه بهم معروفون للشرطة في مجال الخلافات الأسرية في المدينة".

المصدر: RT