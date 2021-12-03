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السلفادور.. مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية بينهم نجل وزير الدفاع

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السلفادور.. مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية بينهم نجل وزير الدفاع
Reuters
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أعلنت السلفادور عن تحطم طائرة عسكرية في المحيط الهادئ يوم أمس الخميس، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها الثلاثة، بمن فيهم نجل وزير الدفاع.

وأكدت القوات المسلحة أنه تم انتشال جثث الضحايا الثلاثة، وهم اثنان من أفراد طاقم الطائرة وخيراردو ميرينو نجل وزير الدفاع فرانسيس رينيه ميرينو مونروي.

وقال رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، في تغريدة عبر "تويتر": "القوات المسلحة حددت موقع جثث الضحايا الثلاث.. نجل الوزير ميرينو مونروي ورفيقيه.. الوزير يوجه بنفسه عملية الإنقاذ رغم آلامه".

ولم توضح القوات المسلحة سبب وجود ميرينو على متن الطائرة، واكتفت بالقول إن الطائرة "كانت في مهمة في المنطقة الساحلية" عندما تحطمت على بعد حوالي 3 أميال بحرية قبالة ساحل البلاد.

المصدر: AP + RT

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