وزير خارجية الهند يعلق على حالة العلاقات مع الصين

صرح وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جايشانكار بأن العلاقات بين الهند والصين مرهونة بالوضع على الحدود بين البلدين.

وقال جايشانكار اليوم الجمعة في منتدى نظمته صحيفة "هندوستان تايمز": "لقد أوضحنا أن حالة العلاقة ستعكس حالة الحدود. لا يمكن أن تكون لديك حدود بمستوى عال من التوتر وعلاقات جيدة في كافة مجالات الحياة الأخرى".

وأضاف: "الأمور لا تسير على هذا النحو. سينتشر هذا (التوتر) لا محالة إلى مجالات أخرى.. التوقع أننا سنتمكن من احتواء ذلك بطريقة ما ونمضي قدما (في علاقاتنا) هو برأيي توقع غير واقعي".

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يذكر أن هناك نزاعا إقليميا طويل الأمد بين الهند والصين حول ملكية جزء من المناطق الجبلية في شمال كشمير، بالإضافة إلى ما يقرب من 60 ألف كيلومتر مربع في ولاية أروناتشال براديش الشمالية الشرقية. ويمتد خط السيطرة الفعلي، الذي يحل محل الحدود بين البلدان في هذه المنطقة، في منطقة لاداخ، حيث سبق أن تصاعد الخلاف إلى حرب حدودية عام 1962.

وزادت حدة التوتر في لاداخ في يونيو 2020، عندما وقعت سلسلة اشتباكات بين جيشي البلدين في منطقة بحيرة بانغونغ.

وبعد هذا الحادث، الذي تبادلت نيودلهي وبكين الاتهامات بالمسؤولية عنه، زاد كل من البلدين من وجوده العسكري في المنطقة.

المصدر: "نوفوستي"